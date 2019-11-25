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    HaberlerEge HaberleriDenizli’nin havuzları 50 bin kişiyi ağırladı
    26.11.2019 - 00:06 |

    Denizli’nin havuzları 50 bin kişiyi ağırladı

    Denizli’nin havuzları 50 bin kişiyi ağırladı

    Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin il merkezi ve ilçelerde hayata geçirdiği 8 kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi 2019 yılının ilk gününden itibaren yüzme öğrenmek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Büyükşehir’in 1 Ocak 2019’dan bugüne kadar 8 kapalı yüzme havuzunda düzenlediği yüzme kurslarına 7’den 77’ye yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla verilen kurslar devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Kapalı yüzme havuzu ve spor komplekslerimizle birlikte Denizlimizde yüzme bilmeyen kimse kalmasın istiyoruz. Bu tesislerimizde yetişen çocuklarımız, gençlerimiz yarının sporcuları, şampiyonları olacak” dedi.

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    25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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