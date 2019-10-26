Denizli’nin ulaşımı Türkiye’yi güldürdü

Ulaşım sorunlarını çözen dev projelere imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi; Üçgen Köprülü Kavşakları, Zeybek Köprülü Kavşağı, Hal Köprülü Kavşağı, Müfide Tekin Ada Köprülü Kavşağı, Bozburun Köprülü Kavşağı ve Sanayi Bağlantı Köprüsü ile kente çağ atlattı. Trafik sorunun çözülmesiyle milyonlarca liralık yakıt tasarrufu da sağlandı.

Çalışmalar sürecek

Yapılan projeleri bugüne kadar 141 milyon 350 bin aracın kullandığını belirten Başkan Osman Zolan, “Hemşehrilerimizin daha kaliteli, konforlu ve güvenli ulaşım imkanına kavuşması için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Son dönemde Trafik Yönetim Sistemi, Üçler Mevki’inde 50 metre genişliğindeki yeni çevre yolu, otoparklar, akıllı kavşaklar, Yeni Cadde, Stadyum Kavşağı, Akhan virajı düzenlemesi gibi çalışmaları da hayata geçirdik. Yatırımlarımız can güvenliğinin yanında vatandaşa zamandan ve yakıttan da büyük tasarruf ettirdi. Hem Denizlimiz hem Türkiye kazandı” dedi.

Ücretsiz kanser taraması

Kanser hastalıklarının erken teşhisine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Denizli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle, Maliye Durağı ve 29 Ekim Bulvarı’ndaki otobüs durağı, KETEM Sağlık Durağı oldu. Açılış kurdelesini kesen Başkan Osman Zolan, “Hemşehrilerimiz ‘bana bir şey olmaz’ demesin, gelip ücretsiz kanser taramalarını yaptırsın. Şu ana kadar 2 binin üzerinde kadını KETEM noktalarına götürdük” dedi. Başkan Zolan ve beraberindekiler durağa yanaşan belediye otobüslerinde kanser erken tanı ile ilgili broşür dağıttı.