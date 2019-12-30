Henüz 10. dakikada 10 kişi kalan Denizlispor, Başkent’te 2-0 önde tamamladığı ilk yarının, ikinci yarısında Ankaragücü’nün gollerine engel olamadı. 1 puana razı olan yeşil siyahlılar beraberliğe rağmen, ligde ilk yarıyı 22 puanla rahat bir konumda tamamladı.