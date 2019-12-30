30.12.2019 - 00:01 |
Denizlispor, devreyi rahat kapattı
Süper Lig’de 80 dakika 10 kişi oynadığı MKE Ankaragücü deplasmanında 2 farklı üstünlüğü yakalamasına rağmen 2-2 beraberliğe engel olamayan Yukatel Denizlispor, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı.
Henüz 10. dakikada 10 kişi kalan Denizlispor, Başkent’te 2-0 önde tamamladığı ilk yarının, ikinci yarısında Ankaragücü’nün gollerine engel olamadı. 1 puana razı olan yeşil siyahlılar beraberliğe rağmen, ligde ilk yarıyı 22 puanla rahat bir konumda tamamladı.
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