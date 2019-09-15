BİST103.0720,61EURO6,320,78USD5,690,60ALTIN272,25-0,21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeDenizlispor, Konya’yı ağırlıyor
    15.09.2019 - 01:47 |

    Denizlispor, Konya’yı ağırlıyor

    Süper Lig’de ilk 3 haftada Galatasaray ve Antalyaspor’u yenip Göztepe ile berabere kalan 7 puanlı Yukatel Denizlispor bugün evinde orta sıralarda yer alan Konyaspor’la karşı karşıya gelecek.

    Denizlispor, Konya’yı ağırlıyor

    Denizli Atatürk Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Ev sahibi yeşil siyahlılarda sağ bek Tiago Lopes, Göztepe karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Konyaspor’a karşı forma giyemeyecek. İyileşen orta saha Mbamba ise görev verilmesi durumda sahadaki yerini alabilecek.

    Antalya'da feci kazaAntalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    Hadise'den Demet Akalın'a '10 milyon' göndermesiSon dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise'den 10 milyon takipçili gönderme geldi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Canını kurtarmak isterken canından oldu

    Canını kurtarmak isterken canından oldu

    Gece yarısı feci kaza! Kimliği bile belirlenemedi...

    Gece yarısı feci kaza! Kimliği bile belirlenemedi...

    Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yara

    Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yara

    KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

    KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

    Sıradaki Haber