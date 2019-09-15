15.09.2019 - 01:47 |
Denizlispor, Konya’yı ağırlıyor
Süper Lig’de ilk 3 haftada Galatasaray ve Antalyaspor’u yenip Göztepe ile berabere kalan 7 puanlı Yukatel Denizlispor bugün evinde orta sıralarda yer alan Konyaspor’la karşı karşıya gelecek.
Denizli Atatürk Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Ev sahibi yeşil siyahlılarda sağ bek Tiago Lopes, Göztepe karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Konyaspor’a karşı forma giyemeyecek. İyileşen orta saha Mbamba ise görev verilmesi durumda sahadaki yerini alabilecek.
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