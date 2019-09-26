Denizlispor kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda 2. Lig ekiplerinden Hacettepespor’a konuk olan Denizlispor, karşılaşmayı 4-0 kazanarak turu geçen taraf oldu. Yeşil siyahlıların Başkent’te turu getiren golleri, 8. ve 72. dakikada Estupiñán’dan, 51. dakikada Recep Niyaz’dan geldi. Hacettepe’de Ali Eren Karadağ’ın 78. dakikada kendi kalesine attığı gol ise maçın skorunu belirledi.