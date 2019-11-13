Denizlispor toparlanacak

Ligde son 9 haftada 1 kez kazanabilen, son 6 maçın ise 5’ini kaybeden yeşil siyahlılarda Başkan Ali Çetin, takım olarak toparlanmaları gerektiğini belirtti. Milli maç arasının takıma olumlu yansımasını beklediklerini kaydeden Çetin, “Takımımız Beşiktaş maçında son dakikaya kadar sahada mücadelesini verdi. Önemli olan puan ya da puanlar almaktı. Bunu yapamadık. Artık daha çok çalışıp hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz” dedi.