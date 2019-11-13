13.11.2019 - 00:57 |
Denizlispor toparlanacak
TFF 1. Lig’de Süper Lig’e ilk 5 hedefiyle başlayıp 11 hafta sonunda sondan 5. sırada, düşme hattı sınırında kalan Yukatel Denizlispor, kötü gidişe çare arıyor.
Ligde son 9 haftada 1 kez kazanabilen, son 6 maçın ise 5’ini kaybeden yeşil siyahlılarda Başkan Ali Çetin, takım olarak toparlanmaları gerektiğini belirtti. Milli maç arasının takıma olumlu yansımasını beklediklerini kaydeden Çetin, “Takımımız Beşiktaş maçında son dakikaya kadar sahada mücadelesini verdi. Önemli olan puan ya da puanlar almaktı. Bunu yapamadık. Artık daha çok çalışıp hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz” dedi.
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