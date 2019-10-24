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    HaberlerEgeDenizlispor’da eski başkan tesisi silahla bastı
    24.10.2019 - 01:34 |

    Denizlispor’da eski başkan tesisi silahla bastı

    Süper Lig’de 6 maçtır galip gelemeyen, son olarak Fenerbahçe maçında hakemlerin yönetimine tepki gösteren Yukatel Denizlispor’da yönetim bu konularda basın toplantısı düzenlediği esnada şok bir olay yaşandı.

    Denizlispor’da eski başkan tesisi silahla bastı

    Kulübün eski başkanlarından Süleyman Urkay ve beraberindeki 2 kişi, toplantıya girmeye çalıştı. Güvenlik görevlileriyle arbede yaşayan Urkay ve beraberindekiler gözaltına alınırken bir kişinin belinde silah olduğu, olay esnasında silahına davranmaya çalıştığı görüldü.

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