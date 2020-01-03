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    HaberlerEge Haberleri Denizlispor’da Hugo kalacak
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    03.01.2020 - 00:19 |

    Denizlispor’da Hugo kalacak

    Süper Lig’de sezonun ilk yarısını 22 puanla 11. sırada tamamlayan Yukatel Denizlispor’da Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, golcü Hugo Rodallega hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    Denizlispor’da Hugo kalacak

    Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş’la anılan Kolombiyalı oyuncunun hiçbir yere gitmeyeceğini belirten Fırat, “Rodallega kendini ispat etmiş bir futbolcu. Onun sahada olması bize güç, rakibe korku veriyor. Ayrılık ve transfer iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Rodallega takımda kalacak” dedi. Dış transferde mali disiplini elden bırakmadan hareket ettiklerini belirten Fırat, “Transfer döneminde en az 3 futbolcuyu kadromuza katmak istiyoruz. Önceliğimiz bir stoper ve sol bek. Aramızdan ayrılan oyuncuların sayısına göre transfer sayımız da artacak. İlk on birde direkt forma giyebilecek 2 oyuncuyu takıma dahil edeceğiz. Diğer transferlerimiz ise kadro derinliği anlamında alternatif isimler olacak” dedi.

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