Denizlispor’da istifa

Süper Lig’de kötü gidişi bir türlü durduramayan Yukatel Denizlispor’da Başkan Yardımcısı Taner Atilla sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Atilla, “Yaklaşık 8 yıldır büyük bir şerefle görev yapmış olduğum Denizlispor Yönetim Kurulu’ndan ailevi nedenlerden dolayı istifa ediyorum” dedi. Ligde zor günler geçiren yeşil siyahlı ekipte, sosyal medya hesabından görevi bırakma kararı aldığını açıklayan Atilla’nın bu kararı camiada şok etkisi yarattı.

Özpek de ayrılmıştı

Atilla, “Yönetim kurulunda görev yaptığım arkadaşlarıma, birlikte çalıştığım tüm kulüp personeline, tüm teknik direktör ve ekiplerine, sportif direktörlerimize sonsuz teşekkürler ediyorum. Şahsıma ve bu şanlı taraftara yıllardır özlenen şampiyonluğu yaşatan kadromuz başta olmak üzere şimdiye kadar şanlı Denizlispor’umuza hizmette bulunan tüm futbolculara sonsuz teşekkürler ediyorum. Sizlerle bir bütün ve aile olduk. Bu şerefi bana yaşattığınız için tüm Denizli’ye sonsuz teşekkürler ediyorum” ifadeleriyle veda etti. Denizlispor’da Ali Çetin başkanlığındaki yönetimde, kulübün etkili isimlerinden Başkan Yardımcısı Yasin Özpek de yönetimdeki anlaşmazlıklar sebebiyle geçen sezon 19 Şubat’ta istifa etmişti.