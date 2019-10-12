Denizlispor’da Özdilek dönemi

Kulüp Başkanı Ali Çetin, yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Taner Atilla, Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkan Ali Fırat, İstanbul’da deneyimli teknik direktör ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede anlaşma sağlandı. Özdilek, bugün Altınordu ile yapılacak hazırlık maçından önce Yukatel Denizlispor Haluk Ulusoy Tesislerine gelerek saat 14.00’te sözleşme imzalayacak. Sözleşme süresi sezon sonuna kadar olacak.