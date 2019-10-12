12.10.2019 - 00:20 |
Denizlispor’da Özdilek dönemi
Yukatel Denizlispor’un yeni Teknik Direktörü Mehmet Özdilek oldu.
Kulüp Başkanı Ali Çetin, yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Taner Atilla, Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkan Ali Fırat, İstanbul’da deneyimli teknik direktör ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede anlaşma sağlandı. Özdilek, bugün Altınordu ile yapılacak hazırlık maçından önce Yukatel Denizlispor Haluk Ulusoy Tesislerine gelerek saat 14.00’te sözleşme imzalayacak. Sözleşme süresi sezon sonuna kadar olacak.
Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.