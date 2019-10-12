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    HaberlerEgeDenizlispor’da Özdilek dönemi
    12.10.2019 - 00:20 |

    Denizlispor’da Özdilek dönemi

    Yukatel Denizlispor’un yeni Teknik Direktörü Mehmet Özdilek oldu.

    Denizlispor’da Özdilek dönemi

    Kulüp Başkanı Ali Çetin, yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Taner Atilla, Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkan Ali Fırat, İstanbul’da deneyimli teknik direktör ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede anlaşma sağlandı. Özdilek, bugün Altınordu ile yapılacak hazırlık maçından önce Yukatel Denizlispor Haluk Ulusoy Tesislerine gelerek saat 14.00’te sözleşme imzalayacak. Sözleşme süresi sezon sonuna kadar olacak.

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