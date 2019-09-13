Denizlispor’da parola 3 puan

Yukatel Denizlispor, mutlak 3 puan hesapları yapıyor. Yeşil siyahlı ekip, yenilenen stadında ikinci kez taraftarıyla buluşacak. Taraftarları önünde iyi bir futbol ortaya koymak istediklerini kaydeden Teknik Direktör Yücel İldiz, “Birinci etabı istediğimiz gibi bitirdik ama çok zorlu ikinci bir etap başlıyor. Bunların başlangıcı ise Konya maçı” dedi.