13.09.2019 - 01:09 |
Denizlispor’da parola 3 puan
Süper Lig’de pazar günü Konyaspor’u ağırlayacağı maçla 1 ay sonra iç sahada taraftarıyla kavuşacak
Yukatel Denizlispor, mutlak 3 puan hesapları yapıyor. Yeşil siyahlı ekip, yenilenen stadında ikinci kez taraftarıyla buluşacak. Taraftarları önünde iyi bir futbol ortaya koymak istediklerini kaydeden Teknik Direktör Yücel İldiz, “Birinci etabı istediğimiz gibi bitirdik ama çok zorlu ikinci bir etap başlıyor. Bunların başlangıcı ise Konya maçı” dedi.
E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.