Denizlispor’da yüzler gülüyor

Kupada önceki turlarda Hacettepespor’u 4-0, İçel İdman Yurdu’nu 4-1 yenerek eleyen yeşil siyahlı ekip, 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu’yu deplasmanda 5-3 mağlup ederek avantaj yakaladı. Kupada bu sezon bileği bükülmeyen Denizlispor, rakibini 19 Aralık’taki rövanşta adını son 16 takım arasına yazdırmak için ağırlayacak. Altınordu galibiyetiyle ligde Medipol Başakşehir’le oynanacak zorlu maç öncesi moral tazeleyen Denizlispor’da Estupinan, Mehmet Akyüz ve Burak Çalık, attıkları gollerle formda olduklarını kanıtladı.