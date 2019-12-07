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    07.12.2019 - 02:20 |

    Denizlispor’da yüzler gülüyor

    Süper Lig’de üst üste iki galibiyetle çıkışa geçerek derin bir nefes alan Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da yoluna dolu dizgin devam ediyor.

    Denizlispor’da yüzler gülüyor

    Kupada önceki turlarda Hacettepespor’u 4-0, İçel İdman Yurdu’nu 4-1 yenerek eleyen yeşil siyahlı ekip, 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu’yu deplasmanda 5-3 mağlup ederek avantaj yakaladı. Kupada bu sezon bileği bükülmeyen Denizlispor, rakibini 19 Aralık’taki rövanşta adını son 16 takım arasına yazdırmak için ağırlayacak. Altınordu galibiyetiyle ligde Medipol Başakşehir’le oynanacak zorlu maç öncesi moral tazeleyen Denizlispor’da Estupinan, Mehmet Akyüz ve Burak Çalık, attıkları gollerle formda olduklarını kanıtladı.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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    6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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