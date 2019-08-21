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    Haberler EgeDenizlispor’un gözü Milic’de
    21.08.2019 - 07:50

    Denizlispor’un gözü Milic’de

    Galatasaray’ı evinde 2-0 yenerek 9 yıl sonra döndüğü Süper Lig’e çok iyi başlayan Yukatel Denizlispor, 14. takviyesini gerçekleştirmek için düğmeye bastı.

    Denizlispor’un gözü Milic’de

    Galatasaray’ı evinde 2-0 yenerek 9 yıl sonra döndüğü Süper Lig’e çok iyi başlayan Yukatel Denizlispor, 14. takviyesini gerçekleştirmek için düğmeye bastı. Transfer sezonunun en hareketli ekiplerinden olan yeşil siyahlılar Belçika takımı Anderlecht’te forma giyen 25 yaşındaki stoper Antonio Milic’e talip oldu. Teknik Direktör Yücel İldiz’in raporu doğrultusunda harekete geçen kurmaylar, Anderlecht’le görüşmelere başladı. Hırvat savunmacıyı 1 sezonluğuna kiralamak için teklifini sunan Denizlispor’un cevap beklediği vurgulandı. Anderlecht’e 2018 yılında KV Oostende’den 3 milyon Euro bonservisle transfer olan deneyimli futbolcu, geçen sezon 25 karşılaşmaya çıktı. Antonio Milic kariyerinde 211 maça çıkıp 18 gol atmayı başardı. Öte yandan Denizli’nin Galatasaray maçında elde ettiği hasılatın 1 milyon TL’nin üzerinde olduğu açıklandı.

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