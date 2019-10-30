Denizli’ye 25 bin fidan

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, “Denizli’de son 25 yılın en düşük yangın sezonunu geçirdik” dedi. Kentte bu yıl 2 milyon fidan dikimi yapıldığını belirten Çetinkaya, yanan sahalara 25 bin yeni fidanı toprakla buluşturulacağını kaydetti.