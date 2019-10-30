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    HaberlerEgeDenizli’ye 25 bin fidan
    30.10.2019 - 00:15 |

    Denizli’ye 25 bin fidan

    Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve kendilerine ‘Ateş kartalları’ diyen helikopter ekibi, sezon boyunca 109 orman yangınına müdahale etti.

    Denizli’ye 25 bin fidan

    Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, “Denizli’de son 25 yılın en düşük yangın sezonunu geçirdik” dedi. Kentte bu yıl 2 milyon fidan dikimi yapıldığını belirten Çetinkaya, yanan sahalara 25 bin yeni fidanı toprakla buluşturulacağını kaydetti.

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