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    HaberlerEgeDenizli'ye çifte bayram yaşatacağız
    12.08.2019 - 07:50| Deniz TOKAT DHA

    Denizli'ye çifte bayram yaşatacağız

    Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun açılış karşılaşmasında evinde son şampiyon Galatasaray’ı ağırlayacak olan Yukatel Denizlispor’un Başkan Ali Çetin, iddialı açıklamalarda bulundu. Başkan Çetin, “Denizli’ye 16 Ağustos’taki Galatasaray maçında çifte bayram yaşatmak istiyoruz” dedi

    Denizli'ye çifte bayram yaşatacağız

    Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun açılış karşılaşmasında evinde son şampiyon Galatasaray’ı konuk edecek Yukatel Denizlispor’un Başkan Ali Çetin iddialı açıklamalarda bulundu. Süper Lig hasretini 9 yıl sonra sona erdirdiklerini belirten Çetin, “16 Ağustos Cuma günü tarihi bir akşam yaşayacağız. Sezon başında kendimize ilk 5 hedefi koyduk. Bu hedefi yakalayabilmek için ilk maçta Galatasaray’ı mağlup etmek istiyoruz. Maça çok ciddi hazırlandık. Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve taraftarlarımıza güveniyoruz. Stadımızdaki tadilat çalışmaları bitti. Biz hazırız, Galatasaray’ı bekliyoruz. Sezonun ilk karşılaşmasında 2 şampiyon karşılaşacak. İyi olan kazansın diyoruz ama biz iyiyiz ve biz kazanacağız” diye konuştu.
    ‘Yukatel’den tam destek’
    Denizli halkının kendilerine sahip çıktığını belirten Başkan Çetin, Biz verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla, gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. En iyi sonuçları alıp, 10-15 yıl önceki itibarlı, marka değeri olan bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Denizliye 16 Ağustostaki Galatasaray maçında çifte bayram yaşatmak istiyoruz” diye konuştu. Denizlisporun sponsoru Yukatel firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş ise, takıma desteklerini sürdüreceklerini, yeşil siyahlı ekibin Süper Ligde başarılı olmasını istediklerini ifade etti.

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