‘Denizli’ye güzellik katacağız’

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) tarafından altyapısı sil baştan yenilenen Babadağ İlçesinin Kelleci Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmaları tamamlanıyor. Asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, Babadağlı hemşehrileriyle kucaklaştı. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Osman Zolan, bir süre asfalt serme makinesini kullandı. Daha sonra Kelleci Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Osman Zolan, yaptıkları çalışmaları anlattı, vatandaşların duyduğu memnuniyetin kendisini de çok mutlu ettiğini söyledi.

Vatandaşların kendilerine duyduğu güven ve destek nedeniyle teşekkür Başkan Osman Zolan, Denizli’nin güzelliğine güzellik katmaya devam ettiklerini kaydetti. Alt ve üstyapısıyla Kelleci Mahallesi’nin örnek teşkil eden bir yer olduğuna işaret eden Başkan Osman Zolan, “Denizlimizin 19 ilçe ve 622 mahallesine ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Babadağ ilçesinde asfalt çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kelleci Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.