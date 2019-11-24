24.11.2019 - 02:57 |
Denizli’ye hayran kaldı
Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti, “Kentin altyapısı ve havasından çok etkilendim. Denizli çok modern bir şehir” dedi.
Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.