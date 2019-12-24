24.12.2019 - 00:00 |
Denizli’ye hayran kaldım...
Sahneledikleri Harem Kabare adlı oyun için Denizli’ye gelen ünlü programcı ve oyuncu Okan Bayülgen, Başkan Osman Zolan ile bir araya geldi, kente hayran kaldıklarını belirtti.
Başkan Zolan, “Denizlimiz bilimin, sanatın ve kültürün de başkenti olacak” dedi.
Akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralıBahçelievler'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.