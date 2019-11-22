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    HaberlerEge HaberleriDenizli’ye pota da Süper Lig’i göstereceğiz
    22.11.2019 - 07:50 |

    Denizli’ye pota da Süper Lig’i göstereceğiz

    Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı bugün saat 19. 00’da Gemlik Basketbol’la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

    Denizli’ye pota da Süper Lig’i göstereceğiz

    Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı bugün saat 19. 00’da Gemlik Basketbol’la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Asbaşkan Gökhan Gökşin, Gemlik maçıyla birlikte galibiyet serilerine başlamak istediklerini belirtti, “Her zaman olduğu gibi yine Denizlili sporseverleri yanımızda görmek istiyoruz. Bu sezon iyi bir kadro oluşturduk. Yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz takibi bir üst lig” diye konuştu. Gökşin, en büyük bütçeli takımların bile sürpriz mağlubiyetler aldıklarını hatırlatarak, “Bu ligde ne olacağı hiçbir zaman belli değil. Şampiyon olmayı isteriz. Ancak en kötü Play-Off’tan da çıkacağımızı umuyorum. Denizli’ye bir süper lig takımı göstermek çok istiyoruz” dedi. Öte yandan bugün oynanacak olan Gemlik Basketbol maçının bilet fiyatları belirlendi. Buna göre öğrenci 5 TL, sivil ise 10 TL’den satışa çıkarılacak.

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