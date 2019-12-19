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    HaberlerEge Haberleri Denizli’ye yeni istihdam alanı
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    19.12.2019 - 07:50 | | DENİZ TOKAT DHA

    Denizli’ye yeni istihdam alanı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına onay verdi. Vali Hasan Karahan, “Proje, kentteki işsizlik sorununu azaltacak” dedi

    Denizli’ye yeni istihdam alanı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Denizli’de Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması projesini onayladı. Makine ve imalat sektörüne yönelik olarak kentteki ikinci organize sanayi bölgesi olma özelliği taşıyacak proje, Honaz ilçesinde, Gürlek ve Kocabaş Mahalleleri arasındaki 257.5 hektarlık alan üzerine inşa edilecek.

    Birçok katkısı olacak

    Projenin Denizli’deki işsizlik sorununun çözülmesinde önemli rol oynayacağını dile getiren Vali Hasan Karahan, “Makine sektöründe işgücü yoğun, dolayısıyla da birçok sektöre göre daha fazla istihdamı sağlıyor. Yeni organize sanayi bölgesinin şehrin planlı gelişmesine de katkısı olacak. İlimizde hızla gelişmekte olan makine sanayi sektörüne büyük katkı sağlayacağına inandığımız Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Denizli ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

    Aydın'dan Fransa sofralarına

    AYDIN’ın Söke ilçesinde, Sedat Yaşa (67) tarafından 29 yıl önce kurulan fabrikada işlenip ihraç edilen salyangozlar, Fransız sofralarını süslüyor. Salyangoz ihracatı ile ülke ekonomisine de yıllık 2 milyon lira katkı sağlanıyor. Aydın bölgesine de ekonomik hareketlilik getiren işletme, yağmur sonrası çıkan salyangozları toplayan vatandaşa, kilosu 6-7 liradan ödeme yapıyor. Altı ay salyangoz işlenen fabrikada kalan diğer altı ayda da mantar ve kurbağa bacağı üretimi yapılıyor. 1990 yılında fabrikayı kurduklarını belirten Yaşa, “Türkiye’de üretilen salyangozun yüzde 90’ı bizim elimizden geçip yurtdışına gidiyor” dedi.
    l BURHAN CEYHAN DHA

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