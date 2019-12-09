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    09.12.2019 - 07:50 | | Onur ATIŞ DHA

    Deplasman sever Göztepe

    Süper Lig’de düşme hattındaki MKE Ankaragücü’nü de deplasmanda3-1 yenmeyi başararak tırmanışını sürdüren sarı kırmızılılar, son 3 dış saha maçını kayıpsız geçti

    Deplasman sever Göztepe

    Süper Lig’de Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor’u dış sahada 1-0’lık skorlarla deviren sarı kırmızılılar, Eryaman Stadı’ndan da galibiyetle ayrılarak gurbette adeta coştu. Bu periyotta İzmir’de ise BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan İzmir ekibi, zorlu fikstürde son 5 maçta 11 puan toplayıp üst sıralara göz kırptı. Genç Teknik Direktör İlhan Palut’un Tamer Tuna’nın yerine göreve geçmesiyle şaha kalkan Göztepe, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda aldığı galibiyetlerle taraftarını mest etti. Göztepe bu sezon topladığı 20 puanın 11’ini dış sahada elde etti.

    “Çalışmaya devam”

    Ankaragücü maçını değerlendiren 43 yaşındaki teknik adam, “Son haftalardaki çıkışımızı sürdürmek istiyorduk. Ancak yaptığımız pas hataları ve oyunu istemediğimiz bir şekilde geride kabul etmemiz bunu engelledi. İlk yarıda kalemizde golü gördük” diye konuştu. İkinci yarıda kontrolü ele aldıklarını anlatan Palut, “İkinci 45 dakikalık bölümde takımımız topu yere indirdi ve rakip defansın arkasına yaptığı koşularla fırsatlar yakaladı. Nitekim arka arkaya bulduğumuz gollerle skoru 3-1’e getirdik. Geri kalan dakikalarda oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Deplasmandan çok değerli 3 puanla dönüyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu maçta da mutlaka eksiklerimiz oldu, bunları gidermek için antrenmanlar yapacağız ve yükselişimizi sürdüreceğiz. Tüm oyuncularıma gösterdikleri bu güzel mücadele için teşekkür ediyorum. Bu soğuk havada bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

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