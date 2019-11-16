Deprem hazırlıkları tam gaz sürüyor

Deprem konusunda Ayvalık’ta neler yapıldığı ve neler yapılması gerektiği panelde tartışıldı. Ayvalık Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Kurthan Gencel “İl Bazında 6.5, 7 ve 7.5 büyüklüklerindeki depremlerin meydana gelmesi durumunda yaşanacaklar ile ilgili Afet ve Acil Müdahale Planı hazırlanıyor. Biz de bu planda, belediye olarak aktif olarak rol alıp işler hale getireceğiz” dedi.