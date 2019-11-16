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    HaberlerEge HaberleriDeprem hazırlıkları tam gaz sürüyor
    16.11.2019 - 07:50 |

    Deprem hazırlıkları tam gaz sürüyor

    Deprem konusunda Ayvalık’ta neler yapıldığı ve neler yapılması gerektiği panelde tartışıldı.

    Deprem hazırlıkları tam gaz sürüyor

    Deprem konusunda Ayvalık’ta neler yapıldığı ve neler yapılması gerektiği panelde tartışıldı. Ayvalık Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Kurthan Gencel “İl Bazında 6.5, 7 ve 7.5 büyüklüklerindeki depremlerin meydana gelmesi durumunda yaşanacaklar ile ilgili Afet ve Acil Müdahale Planı hazırlanıyor. Biz de bu planda, belediye olarak aktif olarak rol alıp işler hale getireceğiz” dedi.

    Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
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    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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