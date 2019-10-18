Depremden değil kuraklıktan kaçmışlar

‘Datça’nın Tarihi Coğrafyası’ konulu konferansta konuşan Dr. Tevfik Levent Erel, “M.S. 365 yılında meydana gelen depremle beraber, asıl neden susuzluktur. 700’lü yılların sonlarında Knidos’ta piskoposluk seçimleriyle ilgili belgelere ulaşılmıştır. Su ihtiyaçlarını karşılamak için yağmur suyu topladıklarını da görüyoruz” dedi.