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    HaberlerEgeDepremden değil kuraklıktan kaçmışlar
    18.10.2019 - 00:53 |

    Depremden değil kuraklıktan kaçmışlar

    Muğla’nın Datça ilçesinde, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip olan Knidos Antik Kenti’nin depremler nedeniyle değil su kaynaklarının yok olmasından dolayı terk edildiği ortaya çıktı.

    Depremden değil kuraklıktan kaçmışlar

    ‘Datça’nın Tarihi Coğrafyası’ konulu konferansta konuşan Dr. Tevfik Levent Erel, “M.S. 365 yılında meydana gelen depremle beraber, asıl neden susuzluktur. 700’lü yılların sonlarında Knidos’ta piskoposluk seçimleriyle ilgili belgelere ulaşılmıştır. Su ihtiyaçlarını karşılamak için yağmur suyu topladıklarını da görüyoruz” dedi. 

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