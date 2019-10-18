18.10.2019 - 00:53 |
Depremden değil kuraklıktan kaçmışlar
Muğla’nın Datça ilçesinde, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip olan Knidos Antik Kenti’nin depremler nedeniyle değil su kaynaklarının yok olmasından dolayı terk edildiği ortaya çıktı.
‘Datça’nın Tarihi Coğrafyası’ konulu konferansta konuşan Dr. Tevfik Levent Erel, “M.S. 365 yılında meydana gelen depremle beraber, asıl neden susuzluktur. 700’lü yılların sonlarında Knidos’ta piskoposluk seçimleriyle ilgili belgelere ulaşılmıştır. Su ihtiyaçlarını karşılamak için yağmur suyu topladıklarını da görüyoruz” dedi.
Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.