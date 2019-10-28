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    HaberlerEgeDepremzedeler evsiz kalmayacak
    28.10.2019 - 07:50 |

    Depremzedeler evsiz kalmayacak

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçen ağustos ayında meydana gelen depremden etkilenen Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

    Depremzedeler evsiz kalmayacak

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçen ağustos ayında meydana gelen depremden etkilenen Bozkurt ilçesini ziyaret etti, yapımı devam eden TOKİ konutlarını inceledi. Deprem günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 10 saat bile geçmeden bakanların bölgeye geydiğini anlatan Zolan, “Acil ihtiyaçlar için o gün hem Bozkurt Belediyesi’ne hem de Çardak Belediyesi’ne, hibe şeklinde 500’er bin lira verildi” dedi. TOKİ konutlarının, depremde ağır hasar alan konutları bulunan ihtiyaç sahiplerine tahsis edileceğinin müjdesini veren Zolan, “Vatandaşlarımız ilk 2 yıl ödemesiz 20 yıl vadede ve faizsiz bir bedele bu konutlara sahip olabilecekler. Yerinde ev yapmak isteyen vatandaşlarımıza da 101 bin lira maddi destek verilecek” diye konuştu.

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