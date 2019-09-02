Derbi de kazanan dostluk oldu

Göztepe, Yukatel Denizlispor karşısındaki kadrosunda 11’ine Reis, Berkhan ve yeni transfer Soner Aydoğdu’ya görev verdi.

Maçın birinci yarısı karşılıklı ataklarla oynandı. Göztepe rakibini iyi analiz etmiş ve doğru bir oyun planı ile maçın her anında etkili oldu. Yukatel Denizlispor ise 2 maçta 6 puan kazanmanın verdiği moral ve etkili oyuncularıyla gol aradı.

Ancak birinci yarıda maçta hakem ve VAR kararları öne çıktı.

Yukatel Denizlispor 4-2-3-1 anlayışıyla oynarken, kalede Stackhowiak yine harika oynadı. 3. maçında 3. penaltıyı kurtardı. Geri dörtlüsünün önünde Zeki Yavru ve Murawski’ye görev vermişti. Orta alanda etkili oyuncuları Recep Niyaz, Aissati ve Barrow üçlüsü vardı. Rodallega ile etkili olmaya çalıştı. Takım halinde sert ve agresifti. Alanı iyi daralttı. Birinci yarıda Rodallega’nın VAR kararı ile verilmeyen golü ve Recep’in şutunu Beto’nun çıkartması ilk yarıda etkili olan anlardı.

İkinci yarı Göztepe’nin gole ihtiyacı olduğu için Yukatel Denizlispor kalesinde etkinliğini arttırdı. Rakip orta alanı rahat geçti. Yukatel Denizlispor kendi alanından çıkamadı. Ancak Göztepe’nin oyuna pozitif katkısı bulunan ve orta alanda iyi oyun yöneten Soner, penaltıyı kaçırdı ve iyi oyununu golle taçlandıramadı.

Göztepe’nin 2. yarının büyük bölümünde yüksek temposu karşısında hele bir de 10 kişi kaldıktan sonra topu rakibine bırakıp katı bir defans anlayışıyla oynadı. Orta alanda etkisiz kaldı. Recep, Aissati ve Barrow’u oyundan aldı.

Göztepe, Yukatel Denizlispor’a karşı yüksek tempo, amansız baskı ve kanatlardan getirdiği toplarla pozisyonlar buldu. Bir de buna seyircisinin büyük desteği eklenince maçın mutlak hakimiyeti. Ancak penaltı haricinde öyle inanılmaz goller kaçırdı ki bir puanla yetinmek zorunda kaldı.

Futbol her zaman doğru oynayan pozisyon bulan değil, gol atan takımın kazandığı bir oyundur. Göztepe’nin tek eksiği goldü. İlk iki maçına göre çok daha etkili oynayan ve mücadeleyi üst düzeye taşıyan, Göztepe’ydi.

Yukatel Denizlispor sahada sert ve mücadele karakterini sergileyen bir ekip görüntüsü verdi. 3. maçında da kalesini gole kapadı ve puanını 7’ye çıkardı.

Ege derbisinde puanlar paylaşıldı. Kazanan olmadı. Bence kazanan maç öncesinde başlayan Göztepe ve Yukatel Denizlispor taraftarı arasındaki Fair Play ruhuna uygun davranışlardı. Kısacası kazanan dostluk oldu.