Derbide ilkler yaşanacak

Altınordu’da ikinci sezonunu geçiren kaleci Erhan, kırmızı lacivertli formayla futbola başladığı Altay’a karşı ilk maçına çıkacak. Erhan’ın yanı sıra altyapıdan yetişen Ravil ve Fatih ile bu sezon takıma katılan Ufuk, Ersel, golcü Yasin gibi isimlerin ilk defa derbi heyecanı yaşaması bekleniyor. Altay’da ise kaleci Emre, Altınordu karşısında derbi siftahı yapacak. Emre’nin yanı sıra Abdülkerim, Erhan, Deniz, Yılmaz ve Leandrinho gibi isimlerin de derbide şans bularak bu heyecana ortak olması bekleniyor.