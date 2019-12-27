TFF 1. Lig’de devrenin son haftasında yarın Altınordu ile Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor, yeni yıla Süper Lig potasında girmek istiyor. Teknik Direktör Cenk Laleci, zorlu bir İzmir derbisine çıkacaklarını belirterek, “10 maçtır yenilmiyoruz. Beklentilerin ne kadar büyüdüğünü biliyoruz. Altınordu da son haftalarda hem oyun hem de skor olarak çıkışta. Kazanıp yerimizi koruyacağız. Devre arasına Play Off hattında yer alarak Süper Lig potasında girmek bize büyük moral verecek” dedi.