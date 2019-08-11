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    HaberlerEgeDeri tüyoları
    11.08.2019 - 02:56

    Deri tüyoları

    Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, deri sektörünün ihtiyacı olan ham derilerin önemli bölümünün Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanlık hayvanlardan elde edildiğini, kurban derilerinin ekonomiye kazandırılması için azami özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

    Deri tüyoları

    Zandar, “Ham deriler dikkatlice tuzlanmalı, tuzlanmış ve tuzlanmamış deriler kesinlikle güneşte kurutulmamalıdır. Yüzülen taze ham deriler kesinlikle naylon torbalarda muhafaza edilmemelidir” dedi.

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