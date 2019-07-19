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    HaberlerEgeDericiler bütünleşti
    19.07.2019 - 07:50

    Dericiler bütünleşti

    Dericiler bütünleşti

    İzmir’de deri sektörünün iki güçlü yapısı Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ve İZBAŞ İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. deri sektöründe büyük bir işbirliğine imza attı. İZBAŞ İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. ile Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Ortak Yönetim Kurulu Toplantısı İZBAŞ’ta yapıldı. İki kurum bundan sonraki süreçte fuarlar, URGE Projesi, seminer ve eğitimler başta olmak üzere her konuda ortak hareket etme kararı aldı.

    Uluslararası fuarlara davet etti

    İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, “2019’da yüzde 30 büyüyerek 650 milyon dolar ticaret hacmine ulaşmayı öngördük ancak bu rakam 700 milyon doları bulursa şaşırmayacağız” dedi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, “İki kurum arasındaki işbirliğinin artarak sürmesi için birliğimizin önümüzdeki dönem Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştireceği “Euro Shoes” fuarı ve kasım ayında Güney Kore Sektörel Ticaet Heyeti Organizasyonu’nda İZBAŞ’ta bulunan deri firmalarının daha yoğun katılımını bekliyoruz” diye konuştu.

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    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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