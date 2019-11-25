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    HaberlerEge HaberleriDeri’n Fikirler sona yaklaşıyor
    25.11.2019 - 07:50 |

    Deri’n Fikirler sona yaklaşıyor

    Deri sektöründe katma değerli ürünlerin ortaya çıkması amacıyla yenilikçi ve vizyoner deri mühendisleri ile tasarımcıların yarıştığı Deri’n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması’nda finale bir adım kaldı.

    Deri’n Fikirler sona yaklaşıyor

    Deri sektöründe katma değerli ürünlerin ortaya çıkması amacıyla yenilikçi ve vizyoner deri mühendisleri ile tasarımcıların yarıştığı Deri’n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması’nda finale bir adım kaldı. Geçtiğimiz günlerde belirlenen 10 finalist, bu yıl ‘eksiotuz’ temasıyla yarışacakları yarışmanın finali öncesi ‘workshop’ etkinliğinde çalışmalarını sergiledi. Modacı Hatice Gökçe ve Emre Erdemoğlu da tasarımcıların çalışmalarını inceledi. Ege Deri ve Deri Mamülleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, bu tür yarışmalarla katma değerli deri ihracatını artırmaya katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi, “Deri sektöründe katma değerli ürün ihraç eden ülkelerde kilogram fiyatı 70 dolarlara ulaşıyor. Bizim de bunlara ulaşabilmemiz için tasarıma ağırlık vermemiz gerekiyor” dedi.

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