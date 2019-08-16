Derin’in anısına buluşalım

Karşılıklı 11’er kişinin mücadele ettiği futbol, 6’şar kişiyle oynanan voleybol ve 5’er kişinin ter döktüğü basketbol, birer takım sporudur. Takım sporları; ekip ruhunu ortaya çıkarmak, defansta yardımlaşmak, kazanılan sayı ya da atılan golde sevinci paylaşmak üzerine kurguludur. Hentbol ve sutopu gibi birçok branş da böyledir.

Peki ya tenis? Çiftleri saymazsak bireysel bir spor olan teniste, yukarıda saydığım unsurları sağlamak zordur.

Sevincinizi, üzüntünüzü paylaşacağınız antrenörünüz, dostlarınız ve seyircileriniz olsa da, sahada yardımlaşacağınız kimse yoktur. Bu nedenledir ki, takım sporlarında her hissiyatın çok sayıda paydaşı olsa da, teniste hissiyatın belki yüzde 90’ı sahadaki oyuncunundur.

Bunları neden anlattım, biliyor musunuz? Tüm bu algıyı yıkmaya, duyguların paydaşını artırmaya, gönülleri bir etmeye çalışıyoruz da ondan.

Geçen yıldan itibaren, 80 yıllık geçmişi bulunan Küçük Kulüp’ün tarihine de yakışacak şekilde, bünyemizde vefa turnuvaları düzenlemeye başladık.

Kulübümüzde emeği büyük olan eski başkanlarımızdan Cem Bakioğlu’nun babası Enver Bakioğlu anısına düzenlediğimiz turnuvayla yola çıktık.

Daha sonra kortlarımız, işadamı kimliğiyle iyi tanınan, milli tenisçi kimliğini ise az kişinin bildiği Esin Özgener anısına düzenlenen turnuvayla büyük bir heyecana sahne oldu.

13-26 Eylül arasında bekliyoruz

Özgener’in ardından kulübümüz ve kent hayatı tarihinde önemli bir yeri olan Alfredo Braggiotti ve son olarak da Raşit Özsaruhan adına düzenlediğimiz turnuvalarımız camiamızda ve basında yankı uyandırdı.

Ve bugün...

13 Eylül’de düzenleyeceğimiz vefa turnuvamızda, bu kez çok taze bir acıyı anacağız. Haziran ayında ani bir kalp kriziyle, 26 yaşında hayatını kaybeden Derin Erpulat’tan bahsediyorum. İzmir Amerikan Koleji Müdürü Didem Erpulat ve iş insanı Tevfik Erpulat’ın kızı olan Derin, her ne kadar Küçük Kulüp üyesi olmasa da, birçoğumuzun gönlüne ismi gibi derin bir acı bırakarak gitti bu dünyadan.

Ailesinin de onayıyla ‘Derin Erpulat’ adını verdiğimiz turnuva, inanıyorum ki vefanın kıymetini bir kez daha gösterecek. En başta dedim ya sevgili dostlar, hissiyatların paydaşlarını artıracağız diye; kararlıyız.

Bu turnuvaları yıllar boyu sürdürecek ve daha nice ismi birlikte anacağız. Zira İzmir’in, hatta insanlığın ve elbette çıkış noktamız olan tenisin birleşmeye, ortak duyguları paylaşmaya, bir arada olmaya ve kaybettiğimiz pek çok duyguyu yeniden kazanmaya ihtiyacı var.

Gelin, önceki turnuvalarımızda olduğu gibi bu kez de Derin’in anısına bir arada olalım.