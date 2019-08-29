Ders zili çalınca ara hatlar açılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin yeni otobüs hatları düzenlemeleri kapsamında 38 güzergah devreye girdi. Her yıl olduğu gibi, okulların açılmasıyla birlikte kış tarifesine geçileceği, bununla birlikte sefer sayılarının artırılacağı, ayrıca ara hatların da devreye gireceğini belirten Başkan Osman Zolan, “Şehir içi toplu ulaşımda yaptıkları yeni düzenleme ile hızlı, ekonomik ve konforlu hizmet vermeyi hedefledik. Hemşehrilerimiz herhangi bir mağduriyet yaşamamak için yeni hat ve otobüsleri ulasim.denizli.bel.tr adresinden kontrol etmeden yola çıkmasın” dedi.