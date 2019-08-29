BİST95.9080EURO6,460USD5,820,18ALTIN288,740,32
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeDers zili çalınca ara hatlar açılacak
    29.08.2019 - 07:50

    Ders zili çalınca ara hatlar açılacak

    Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin yeni otobüs hatları düzenlemeleri kapsamında 38 güzergah devreye girdi.

    Ders zili çalınca ara hatlar açılacak

    Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin yeni otobüs hatları düzenlemeleri kapsamında 38 güzergah devreye girdi. Her yıl olduğu gibi, okulların açılmasıyla birlikte kış tarifesine geçileceği, bununla birlikte sefer sayılarının artırılacağı, ayrıca ara hatların da devreye gireceğini belirten Başkan Osman Zolan, “Şehir içi toplu ulaşımda yaptıkları yeni düzenleme ile hızlı, ekonomik ve konforlu hizmet vermeyi hedefledik. Hemşehrilerimiz herhangi bir mağduriyet yaşamamak için yeni hat ve otobüsleri ulasim.denizli.bel.tr adresinden kontrol etmeden yola çıkmasın” dedi.

    İstanbul'da çarşaflı saldırıKağıthane’de sokakta oturarak çekirdek yiyen gruba, çarşaflı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, şüpheli ise elindeki silahla kayıplara karıştı.
    daha fazla video için
    Alperen Duymaz'ın İngilizcesi olay olduOynadığı dizinin ödül alması nedeniyle Güney Kore'ye giden Alperen Duymaz'ın İngilizcesi olay oldu.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakanlık açıkladı! Sayı 4'e yükseldi

    Bakanlık açıkladı! Sayı 4'e yükseldi

    Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 29 Ağustos Milli Piyango çekilişi

    Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 29 Ağustos Milli Piyango çekilişi

    'Bu kadarına da pes' dedirten olay... Sahte dişçi sapık çıktı!

    'Bu kadarına da pes' dedirten olay... Sahte dişçi sapık çıktı!

    Eşini karnındaki bebeğiyle öldürmüştü! Anne isyan etti

    Eşini karnındaki bebeğiyle öldürmüştü! Anne isyan etti

    Sıradaki Haber