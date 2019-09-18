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    HaberlerEgeDers zili cami avlusunda çaldı
    18.09.2019 - 03:16 |

    Ders zili cami avlusunda çaldı

    İzmir'in Buca ilçesinin kırsal mahallesi Belenbaşı’nda yaklaşık 60 öğrencisi bulunan ilk ve ortaokul binaları, geçen yıl yenilenmek üzere yıkıldı.

    Ders zili cami avlusunda çaldı

    Ayrı ayrı iki binanın yapım işini alan firma iflas edince, okul inşaatları yarım kaldı. Öğrenciler cami avlusuna kurulan konteynerlerde eğitim almaya başladı. Okul müdürü ve öğretmenler için de yine camide idari bina oluşturuldu. Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi, konuya dair Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazdıklarını belirtti. Yahşi, “Okulu tamamlamak için var gücümüzle uğraşıyoruz” dedi. Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyyüp Demir de, konunun biran önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

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