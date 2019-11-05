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    HaberlerEgeDersten çıkıyor yelkene koşuyor
    05.11.2019 - 01:51 |

    Dersten çıkıyor yelkene koşuyor

    Dersten çıkıyor yelkene koşuyor

    İZMİR Ekonomi Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bbölümü son sınıf öğrencisi Kaan Parlas (21) tutkunu olduğu yelken sporunda kazandığı 32 kupayla, spor ile akademik yaşamın bir arada yürütülebileceği konusunda örnek oluyor.

    11 yaşında su sporlarıyla ilgilenmeye başladığını ve zamanla kendisinde tutku haline geldiğini belirten Parlas, “Hocalarımın destekleriyle derslerle birlikte spor yaşamımı da sürdürüyorum. Mezun olduktan sonra lojistik alanında kariyerimi devam ettirmeyi düşünüyorum. Yelkeni de bırakmayacağım. Spor, beni hem dinç hem de sağlıklı tutuyor. Derslerime konsantrasyonumu artırdı. İş hayatında da bana yardımcı olacağını düşünüyorum. 2024 yılındaki olimpiyatlara katılmayı çok istiyorum, bunun için hazırlanacağım” diye konuştu. l İZMİR DHA

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