DESEM’de dijital vatandaşlık eğitimi

İzmir Üniversiteleri Platformu’nun, teknolojinin doğru kullanımını anlatmayı amaçlayan eğitimlerinin ikinci ayağı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde başladı.

İzmir Üniversiteleri Platformu’nun ‘Dijital Vatandaşlık’ temalı projesinin ikinci ayağı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde (DESEM) başladı. Ana teması teknolojinin doğru kullanımı olan ve iki gün sürecek eğitimlerin açılış töreninde konuşan İzmir Üniversiteleri Platformu Dönem Başkanı Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Platform olarak amacımız, teknolojiyi bütün yönleriyle düşünen, ayırt eden, sorgulayan ve bunları akranlarıyla paylaşan bireyleri topluma kazandırmak” diye konuştu.

Prof. Dr. Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Katılacağınız eğitimler sonunda teknolojiyi daha bilinçli kullanan bireyler olarak bu konuda farkındalık oluşturacağınıza ve platformumuzu başarıyla temsil edeceğinize de inanıyoruz.”