DESKİ’ye 2 önemli belge

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (DESKİ), OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazandı.

DESKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmud Güngör, “Hizmetlerimiz devam ederken iş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınan önlemler, sürdürülen projeler ve çalışanlarımızın güvenliği için yaptığımız çalışmalar ISO 18001 belgesiyle de tescillendi. Vatandaşlarımızın istekleri, şikayetleri ve önerileri bizim için büyük önem taşıdığından ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti belgesini almaya hak kazandık” ifadesini kullandı.