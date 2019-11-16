‘Desteğe ihtiyacımız var’

Ekonomik krizin son noktaya dayandığı Balıkesirspor’da Başkan Kadir Dağlı destek çağrısında bulundu. Oyuncu ödemeleri için Menemenspor maçı öncesi 500-600 bin lira paraya ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Başkan Dağlı, “Ekonomik olarak çok kritik ve zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu kriz Ocak ayında bundan daha sert olacak. Bizim iş adamlarının, belediyelerin ve siyasilerin desteğine ihtiyacımız var. Şu anda kulübümüze gelen katkı geçmiş yıllara oranla yüzde 10 seviyesinde durum böyle olunca da futbolcularımızı ve teknik ekibi motive etmekte zorlanıyoruz” diye konuştu.