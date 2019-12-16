Destek büyüyor

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Mobilya Çalışma Komitesi’nin organizasyonu ile Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu Mobilya Dekorasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Demirci ve öğrenciler ile mobilya üreticileri ve ihracatçıları Ege İhracatçı Birlikleri’nde bir araya geldi.

Mobilya sektöründe, özgün tasarımlı, katma değerli ürün üretiminin üniversite-sanayi işbirliği sayesinde mümkün olduğunu belirten Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, üniversitelerin mobilya ve endüstriyel tasarım bölümleri ile mobilya sektörüne kalifiye iş gücü yetiştirilmesi için birlikte projeler geliştirme çabası içinde olduklarını dile getirdi. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Mobilya Çalışma Komitesi Başkanı Müjdat Kemer de Mobilya Çalıştayı planladıklarını anlattı.

‘Sorun eleman’

Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu Mobilya ve Dekorasyon Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Demirci ise yaptığı sunumda, mobilya endüstrisinin sorunları arasında eğitimli eleman ihtiyacınnın birinci sırada yer aldığını dile getirdi, “Hammadde ikinci en büyük sorun, bunları teknolojik yetersizlik ve enerji takip ediyor” diye konuştu.

Hava kargoya indirim istedi

Türkiye’nin taze meyve sebze ihracatında Rusya ve Avrupa pazarlarına bağımlılığını azaltmak isteyen ihracatçılar, özellikle Uzakdoğu ülkelerine hava kargo nakliye fiyatlarında indirim istiyor. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, “11 aylık döneminde 4.5 milyar dolar gıda ürünleri ihraç ettik. Ege Bölgesi’nden yapılan tarım ürünleri ihracatında 10 milyar dolara ulaşmak hayal değil. Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya ülkelerine, ihracatçılarımıza özel tarife istiyoruz” dedi.