‘Destinasyonlar belgelenecek’

‘Alternatif Turizm: Eğilimler ve Öngörüler’ konulu panelde konuşan Soyer, binlerce alternatif turizm noktasının görsel ve yazılı bir şekilde belgelendiğini ifade etti, “2020 yılı ortasında, detaylı şekilde yürütülen bu çalışmalar tamamlandığında; kültür, arkeoloji, doğa, gastronomi, somut olmayan kültürel miras gibi tüm destinasyonları birer birer belgelemiş olacağız” dedi.



oliVelo için başvuru



Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman’ın “Alaçatı’da butik Eylül 15’ten haziran ayına kadar burayı canlı tutacak ufak kongrelerin düzenlendiği bir merkez yapılabilir” önerisi üzerine Soyer, fuarizmir’in yanına yeni bir kongre merkezi inşa etmek için ihaleye çıktıklarını, Foça ve Çeşme’de de sezonu uzatacak küçük kongre merkezleri yapacaklarını duyurdu. Öte yandan Başkan Soyer’in seçim kampanyasında verdiği sözlerden Güzelbahçe Yelki Mahallesi’ndeki bisiklet ve zeytin rotasının kesişiminde bulunan özel nitelikli alanın korunarak oliVelo Ekolojik Ortak Yaşam Alanı’na dönüştürülmesi için tasarım yarışması açıldı. Avrupa Bisiklet Yolları Ağı (EuroVelo) ile birleştirilerek önemli bir bisiklet istasyonu haline gelecek alan projesi için son başvuru 14 Şubat.