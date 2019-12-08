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    HaberlerEge Haberleri ‘Destinasyonlar belgelenecek’
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    08.12.2019 - 00:06 |

    ‘Destinasyonlar belgelenecek’

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, alternatif turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla ilk defa kentin kapsamlı bir turistik nokta envanterini hazırlamaya başladıklarını duyurdu.

    ‘Destinasyonlar belgelenecek’

    ‘Alternatif Turizm: Eğilimler ve Öngörüler’ konulu panelde konuşan Soyer, binlerce alternatif turizm noktasının görsel ve yazılı bir şekilde belgelendiğini ifade etti, “2020 yılı ortasında, detaylı şekilde yürütülen bu çalışmalar tamamlandığında; kültür, arkeoloji, doğa, gastronomi, somut olmayan kültürel miras gibi tüm destinasyonları birer birer belgelemiş olacağız” dedi. 


    oliVelo için başvuru

    Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman’ın “Alaçatı’da butik Eylül 15’ten haziran ayına kadar burayı canlı tutacak ufak kongrelerin düzenlendiği bir merkez yapılabilir” önerisi üzerine Soyer, fuarizmir’in yanına yeni bir kongre merkezi inşa etmek için ihaleye çıktıklarını, Foça ve Çeşme’de de sezonu uzatacak küçük kongre merkezleri yapacaklarını duyurdu. Öte yandan Başkan Soyer’in seçim kampanyasında verdiği sözlerden Güzelbahçe Yelki Mahallesi’ndeki bisiklet ve zeytin rotasının kesişiminde bulunan özel nitelikli alanın korunarak oliVelo Ekolojik Ortak Yaşam Alanı’na dönüştürülmesi için tasarım yarışması açıldı. Avrupa Bisiklet Yolları Ağı (EuroVelo) ile birleştirilerek önemli bir bisiklet istasyonu haline gelecek alan projesi için son başvuru 14 Şubat.

    Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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    7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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