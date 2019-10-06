06.10.2019 - 02:19 |
DEÜ açılışında fakülte müjdesi
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bir dönem yüksek lisans öğrencisi olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 2019-2020 akademik yılı açılış törenine katıldı.
Yıldırım, DEÜ tarafından bu yıl hizmete açılan İzmir’in ilk Veterinerlik Fakültesi’nin ardından Diş Hekimliği Fakültesi’nin de kurulduğu müjdesini verdi.
Açılışı öğrencilerle yapan Yıldırım, “Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni fakülte resmiyet kazanmıştır” dedi.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.