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    HaberlerEgeDEÜ açılışında fakülte müjdesi
    06.10.2019 - 02:19 |

    DEÜ açılışında fakülte müjdesi

    AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bir dönem yüksek lisans öğrencisi olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 2019-2020 akademik yılı açılış törenine katıldı.

    DEÜ açılışında fakülte müjdesi

    Yıldırım, DEÜ tarafından bu yıl hizmete açılan İzmir’in ilk Veterinerlik Fakültesi’nin ardından Diş Hekimliği Fakültesi’nin de kurulduğu müjdesini verdi.

    Açılışı öğrencilerle yapan Yıldırım, “Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni fakülte resmiyet kazanmıştır” dedi.

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