DEÜ açılışında fakülte müjdesi

Yıldırım, DEÜ tarafından bu yıl hizmete açılan İzmir’in ilk Veterinerlik Fakültesi’nin ardından Diş Hekimliği Fakültesi’nin de kurulduğu müjdesini verdi.



Açılışı öğrencilerle yapan Yıldırım, “Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni fakülte resmiyet kazanmıştır” dedi.