Dev Ajans’tan mutlu haber

Kültürpark Fuar Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşen nikah törenine İzmir’in önemli sivil toplum kuruluşları, dernek, vakıf üyeleri ve başkanları, İzmir iş dünyasının temsilcileri ve basın mensupları da katıldı.

Konak Belediye Başkanı Mimar Abdül Batur, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Bedri Serter, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Başkanı Huriye Serter, Prof. Dr. Çimen Gülben Olguner ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer’in şahitliğinde birbirlerine “evet” diyen çiftin nikahını ise Başkan Tunç Soyer kıydı. Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM)’nin kurucu ortağı olan Necati Akpınar da nikah törenine katılanlar arasında yer aldı.