24.10.2019 - 02:27 |
Dev altyapı hamlesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü’nün Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka ve Deliktaş mahallelerinde başladığı altyapı yatırımı kapsamında toplam 309 kilometrelik içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşenecek.
Dev yatırımla 166 kilometre içme suyu hattı ile 115 kilometrelik kanalizasyon hattının baştan aşağı yenileneceği, bölgeye ilk kez 28 kilometre uzunluğunda da yağmursuyu hattının döşeneceği kaydedildi. Çalışmaları 24 ayda tamamlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Osman Zolan, “Daha önce söz verdiğimiz gibi altyapısı yapılmayan mahallelerimize de bu hizmetimizi götürüyoruz. Söz verdik yapıyoruz” diye konuştu.
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