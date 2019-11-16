Dev kapışma

Sezon başında dümeni yeniden Ufuk Sarıca’ya bırakan ve yaptıkları etkili transferlerle lige bomba gibi başlayan Pınar Karşıyaka, bugün Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda Galatasaray Doğa Sigorta’yı ağırlayacak. Zorlu karşılaşma saat 17.30’da başlayacak. Dev maçın bilet fiyatları 50 lira olarak belirlendi. Hafta içinde FIBA Europe Cup’ta konuk ettikleri Spirou’yı 38 sayı farkla mağlup ederek, İzmir’e gelen rakiplerine gözdağı verdiklerini belirten antrenör Ufuk Sarıca, şimdi de Galatasaray’la önemli bir maça çıkacaklarını dile getirdi. “Umarım Tony Taylor’ın sakatlığı düzelir ve onu da kadroya dahil ederiz. Yine çok güzel bir atmosfer olacaktır. Evimizde ailemizin desteğiyle beraber bizim için önemli olan galibiyeti alıp, haftayı 2’de 2 yaparak kapatmak istiyoruz” dedi.

‘Zorlu bir rakip’

Rakiplerinin üst sıraları zorladığını hatırlatan Sarıca, “Gerçekten iyi bir takım. Bu sezon önemli galibiyetler aldılar, Fenerbahçe Beko’yu ve Beşiktaş Sompo’yu yendiler. Dolayısıyla bizim için önemli ve zor bir maç ama var olan durumumuzu sürdürüp ileriki günler için avantaj elde etmek istiyoruz” diye konuştu.

Özgür Soylu anısına

Karşıyaka yönetimi, 2008 yılında basketbolda Banvit deplasmanına giderken yolda cinayete kurban giden Karşıyaka sevdalısı Özgür Soylu’nun 11. ölüm yıl dönümünde alınacak her biletin 10 liralık kısmını Soylu’nun ailesine, yeğeninin eğitimi için aktaracak. Ligde ve Avrupa’da katıldığı FIBA Europe Cup’ta lider durumda olan Kaf Kaf, ligde üst üste 6 galibiyetin ardından ilk yenilgisini geçen hafta Bahçeşehir Koleji deplasmanında aldı. Galatasaray ise ligde bu sezon 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Öte yandan, Galatasaray seyircisi güvenlik önlemi nedeniyle yine salona alınmayacak.