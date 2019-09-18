Dev projede ihale zamanı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ve Fethiye’de altyapı çalışmalarına hız verdi. Büyükşehir, iki ilçede kanalizasyon şebekesi ve terfi hattı yapımı için ihaleye çıktı. MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum’da Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Dereköy, İslamhaneleri, Peksimet, Koyunbaba, Geriş mahallelerindeki kanalizasyon şebekesi ve terfi hattı yapım işi 27 Eylül günü, Fethiye’de Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü ve Ovacık mevkileri kanalizasyon şebeke ve terfi hattı yapım ihalesi ise 1 Ekim’de yapılacak.



Kapasiteleri artacak



Bodrum Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi yapımının yanı sıra Gümüşlük ve Gümbet atıksu arıtma tesisleri ile Fethiye atıksu arıtma tesislerinin kapasite artışı işlerinde de ihaleye çıkılmasına dair çalışmaların yakın zamanda tamamlanması planlanıyor. Muğla’nın altyapıyla ilgili önemli yatırımlara ihtiyacı olduğunu kaydeden Başkan Osman Gürün, “Hayata geçirdiğimiz projelerle hem atıksu altyapımızı güçlendireceğiz hem de daha geniş alanda yurttaşlarımıza hizmet sunacağız” dedi.