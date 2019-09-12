Deveciler, kreş için harekete geçti

BURHANİYE Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, kreş ve gündüz bakımevlerinin ilkini yapmak için harekete geçti. Bağışçı Nur Çakıroğlu Albak ile imzalanacak protokolle inşaat başlayacak. Bahçelievler Mahallesi’nde planlanan kreşin, 2020 yılının ortasında hizmete açılacağını belirten Başkan Deveciler, “Çocuklarımız hem güvenli bir ortamda eğitim alacak hem de sosyalleşme imkanı bulacak” dedi.