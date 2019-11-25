Deveciler’den taraftara teşekkür

TBL’de son olarak kendi evinde oynadığı Gemlik Basketbol’a 1 sayı farkla mağlup olan Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler’den taraftara mesaj var.Başkan Deveciler, “Taraftarımıza takımı hiç bir zaman yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Tüm basketbol liglerinin en iyi seyircisine sahibiz. Yönetim kurulumuz alınan kötü sonuçlardan dolayı hayli üzgün. Takımla alakalı tüm önlemleri aldık. Bu hafta deplasmanda oynayacağımız Akhisar maçıyla birlikte tekrar yükselişe geçeceğiz. Kazanan takımın en kısa zamanda sahada olacağını ve büyük seyircimizin desteklerini ve güvenlerini her zaman hissetmek istiyoruz” dedi.