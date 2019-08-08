‘Devletin 5 kuruşu bile bana emanet’

Karabağlar Belediyesi ağustos ayı 2. meclis oturumu Belediye Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Başkan Muhittin Selvitopu mecliste, belediyenin şirketi olan İzmir Karabağlar Belediyesi İnşaat, Temizlik, Tanıtım, Turizm, Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin (KARBEL) sermaye artırımıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Başkan Selvitopu, “Eğer borcu olsa işçilerin maaşlarını alamaması söz konusu olurdu. 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, bu ödemeleri hiç bir zaman aksatmayarak KARBEL A.Ş’yi bugünlere getirdik. Devletin 5 kuruşu bile bana emanettir. O emaneti taşırken de her şeye dikkat ederim. Her kuruşun da doğru yere gitmesi için çaba sarf ederim. Çünkü biz burada kamu görevi yapıyoruz. Halkın bize emanet ettiği bütçeyi doğru kullanmaya çalışıyoruz. Bundan da hiç kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.