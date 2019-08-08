BİST99.4050,20EURO6,160,39USD5,500,38ALTIN264,330,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘Devletin 5 kuruşu bile bana emanet’
    08.08.2019 - 02:10

    ‘Devletin 5 kuruşu bile bana emanet’

    ‘Devletin 5 kuruşu bile bana emanet’

    Karabağlar Belediyesi ağustos ayı 2. meclis oturumu Belediye Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Başkan Muhittin Selvitopu mecliste, belediyenin şirketi olan İzmir Karabağlar Belediyesi İnşaat, Temizlik, Tanıtım, Turizm, Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin (KARBEL) sermaye artırımıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Başkan Selvitopu, “Eğer borcu olsa işçilerin maaşlarını alamaması söz konusu olurdu. 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, bu ödemeleri hiç bir zaman aksatmayarak KARBEL A.Ş’yi bugünlere getirdik. Devletin 5 kuruşu bile bana emanettir. O emaneti taşırken de her şeye dikkat ederim. Her kuruşun da doğru yere gitmesi için çaba sarf ederim. Çünkü biz burada kamu görevi yapıyoruz. Halkın bize emanet ettiği bütçeyi doğru kullanmaya çalışıyoruz. Bundan da hiç kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.

    Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
    daha fazla video için
    Bahar Candan, bir kadına tekme tokat saldırdıKatıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan, karşısında ayağını sallayarak oturan genç kadını tekme tokat dövdü
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    Sıradaki Haber