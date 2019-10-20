20.10.2019 - 00:11 |
Devletin mahalledeki temsilcisi
19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, muhtarların yerel yönetimlerde önemli bir yeri olduğunu kaydetti.
Muhtarların, devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini belirten Çerçi, “87 muhtarlarımızla uyum içindeyiz. Onların taleplerini çözüme kavuşturmak için tüm ekiplerimiz, canla başla çalışıyor” dedi.
Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.