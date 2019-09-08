08.09.2019 - 03:18
DHA, üç dalda birinci oldu
İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen 20. Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması’nda Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabir ve kameramanları ‘İzmir Kent Haberi’, ‘Ulusal Haber’ ve ‘İzmir Kent TV Haberi’ dallarında ödül kazandı.
‘İzmir Kent Haberi’ dalında Umut Karakoyun’un ‘Şaşkın köy’ haberi, ‘Ulusal Haber’ dalında Ergin Karataş’ın ‘Denizdeki Hazımsız’ başlıklı haberi ve’İzmir Kent TV Haberi’ dalında Umut Karakoyun ile Tekin Gürbulak’ın ‘RES’ler kıl keçilerinin ortak alanlarını bitirdi’ haberi birinciliğe layık görüldü. l İZMİR DHA
Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.