'Dijital göçebeleri İzmir’e çekmeliyiz'

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yeni ülkeleri ve kültürleri keşfederken çalışma imkânı yakalayan ‘dijital göçebeler’i İzmir’e çekmek için bir çalışma başlatacaklarını ifade etti.İzmir Ticaret Odası (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı İZTO Başkan Yardımcısı Yavuz Ateşalp başkanlığında gerçekleşti. Mecliste konuşan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, yeni ülkeler keşfederken çalışma imkânı yakalayan insanları tanımlayan ‘dijital göçebeleri’ İzmir’e çekmek istediklerini belirtti.

Dijital göçebelerin en çok ziyaret ettiği ülkeler ve kentlerin genelde egzotik mekanlar olduğunu belirten Özgener, İzmir’e yabancı girişimcileri ve dijital göçebeleri çekmek amacıyla onlara özel avantajlar sağlayan bir program geliştirilmesine yönelik lobi çalışmaları yapılmasının hedeflendiğini anlattı. Özgener, bu özel avantajların başında; Girişimci Vizesi, Oturum ve Çalışma İzni alınmasındaki kolaylıklar ve barınma imkanlarının geldiğini söyledi.

İnovasyon turizmi

İzmir’in inovasyon ve girişimcilik açısından güçlü yönleri, sahip olduğu avantajlar, hizmet sağlayan kurumlar ve sağlanan hizmetler konusunda bilgi alınmasını sağlayacak bir tanıtım atağı hedeflendiğinden bahseden Özgener, “İzmir için ortaya konulan ‘inovasyon ve girişimcilik kentine dönüşüm’ vizyonunun, dünyadaki girişimcilik paydaşlarına aktarılması da çok önemli. Kentin turizmini artırmaya yönelik faaliyetler kapsamında ‘inovasyon turizmi’ stratejisinin ortaya konması da kritik. Yerel yönetimlerle işbirliği halinde, belirlenecek özel alanlarda girişimcilik kasabaları oluşturulmalı. Dünyada dijital göçebelerin uçak biletinden barınacağı yere, çalışacağı ortama kadar tüm ayarlamaları yaparak seyahatlerini organize eden tur şirketleri mevcut. Bu tür şirketlerin rotalarına İzmir’in de eklenmesini sağlayıcı faaliyetler yapılması da dijital göçebelik planlarımız arasında” diye konuştu.

İzmir’de kurulması planlanan ‘KOBİ Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’ Model Fabrika hakkında da konuşan İZTO Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Üniversite-sektör-kamu

“Model Fabrika’nın, kamu-üniversite-özel sektör ortaklığında verimlilik artışından kaliteye, yalın üretimden dijital dönüşüme kadar birçok alanda işletmelere rehberlik yapma hedefiyle kurulması planlanıyor. Model Fabrika’nın, yerli firmalardan temin edilen tezgahlar ve robot sistemleriyle, Türkiye’nin milli teknoloji ve güçlü sanayi atılımına katkı sağlayacağı öngörülüyor. AB Bölgesel Güven Fonu’ndan İzmir Uygulamalı Yetkinlik ve Dijiital Dönüşüm Merkezi projesinde kullanılmak üzere 9 bin 900 milyon lira bütçe tahsis edildi.”